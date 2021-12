Romano: “Vlahovic? Difficile l’addio a gennaio, per giugno occhio a questo club”

A The Here We Go Podcast (ITA), l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic

A The Here We Go Podcast (ITA), l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic, accostato anche all’Inter dalla scorsa estate: “Pep Guardiola ha annunciato che il City non acquisterà una punta a gennaio. Non penso ci siano molte squadre dunque in grado di prenderlo nel mercato invernale, l’Arsenal ci prova, ma lui vuole altro. E non credo che la Juve possa spendere quella cifra a gennaio, stesso discorso per il Barcellona e le altre big spagnole. Più probabile che Vlahovic vada via dalla Fiorentina a giugno piuttosto che a gennaio. Per l’estate invece, occhio soprattutto al Tottenham per l’attaccante, Conte e Paratici lo conoscono bene”, le sue parole.