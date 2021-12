Romano: “Arsenal e Juve per Vlahovic? Tutto aperto, serve questa cifra”

Così Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato del futuro dell'attuale capocannoniere della Serie A

Quale futuro per Dusan Vlahovic? Attualmente, l'attaccante della Fiorentina è il capocannoniere del campionato con 12 gol, davanti a Ciro Immobile (11). Accostato anche all'Inter la scorsa estate, Vlahovic attende un top club. Così Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, a The Here We Go Podcast (ITA) ha parlato del suo futuro: “Per Vlahovic resta tutto aperto. L’Arsenal sa che a gennaio per Dusan è fuori dai giochi. Il discorso è congelato, servono 70 milioni per il cartellino di Vlahovic. L’interesse della Juventus? Più per giugno che per gennaio in ogni caso".