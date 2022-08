Romano – Gosens, il retroscena: “Per sostituirlo l’Inter ci ha provato per questo nome”

La trattativa per il trasferimento di Robin Gosens al Bayer Leverkusen sembra al momento bloccata. L'Inter non ha intenzione di accettare una proposta per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, ma solo a titolo definitivo e in presenza di un sostituto all'altezza. E proprio sul fronte sostituti spunta un retroscena, risalente alle sorse ore (quando la partenza del laterale tedesco sembrava scontata) e che vede protagonista Marcos Alonso, laterale spagnolo del Chelsea e già accostato all'Inter in più occasioni in passato. Secondo Fabrizio Romano, infatti, ieri i nerazzurri avrebbero contattato gli agenti del calciatore per un possibile trasferimento a Milano. Risposta negativa da parte dell'entourage del calciatore, ormai promesso sposo del Barcellona: