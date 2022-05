Romano: “Bremer? L’Inter è avanti a tutti e io so che dallo scorso gennaio…”

L’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così di Gleison Bremer in chiave Inter

In diretta su Twitch, l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così di Gleison Bremer in chiave Inter: “Io continuo a sapere che l’Inter è in vantaggio da gennaio sul giocatore ed è molto avanti lato giocatore, più di tutti. Ci sono contatti in corso col Torino per studiare l’operazione e ovviamente ci vogliono i giusti incastri, sappiamo che l’Inter ha bisogno anche di fare cassa. Piano piano si incastrerà tutto, come per Pinamonti, ma l’Inter è avanti a tutti”, le sue dichiarazioni al canale di SOS Fanta.