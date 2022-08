Romano: “Inter, la situazione per Akanji e Acerbi. C’è un altro nome concreto”

Manca solo un centrale difensivo per completare la rosa di Simone Inzaghi. Inter a caccia del vice de Vrij, con diverse opzioni sul tavolo: dal nome di Manuel Akanji, in cima alla lista, a quello low cost di Francesco Acerbi. Ecco la situazione secondo Fabrizio Romano , esperto di calciomercato internazionale.

“Chalobah o Acerbi? Il primo è un’opzione concreta, io so dell’idea prestito. L’Inter ci sta provando, attende di capire cosa vuole fare il Chelsea (che cerca un difensore, ndr). Acerbi è un nome last minute, la Lazio ha aperto al prestito. Senza vendere altri giocatori invece non è facile prendere Akanji, perché il Dortmund è fermo alla richiesta di 15 milioni”, ha detto al canale Twitch di SOS Fanta.