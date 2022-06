Romano: “Inter-Dybala, nuovi contatti per chiudere. La situazione per Lukaku”

Paulo Dybala sempre più vicino, Romelu Lukaku al momento in stand-by. Ecco le novità di Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, sui due attaccanti: "Dybala e Lukaku? Non dico mai entro il 30 giugno o niente io, non parlo mai di ultimatum. I tempi li decidono i club e non lo dicono in giro. Per Dybala ci sono nuovi contatti per chiudere, l’Inter è molto avanti, le parti devono solo rivedersi per definire l’operazione.