Romano: “Kessié-Brozovic, ecco gli incastri necessari. Inter e Barça ne parlano”

Kessié-Brozovic, la situazione

"Kessié-Brozovic? Che Inter e Barcellona ne stiano parlando è vero. Dipende tanto dal club blaugrana, soprattutto da Xavi, che deve decidere se blindare tutta la squadra o meno. Ancora non ha detto ai dirigenti di dar via Kessié per Brozovic o eventuali altri giocatori per il momento. Molto passa dal Barcellona, vediamo cosa succederà. Poi dovrà decidere lo stesso Marcelo cosa fare, visto che ha rinnovato da poco. Ci sono una serie di incastri da trovare ancora. Kessié è un giocatore voluto in prima persona da Xavi, bisognerà capire se vorrà già mollarlo o meno.