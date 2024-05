In collegamento sul canale Twitch di SOS Fanta, Fabrizio Romano ha parlato anche del futuro di Luis Alberto

In collegamento sul canale Twitch di SOS Fanta, Fabrizio Romano ha parlato anche del futuro di Luis Alberto. Ecco le parole sul giocatore, in uscita dalla Lazio: “C’è questa trattativa con l’Al-Duhail, c’è l’accordo col giocatore e lui vuole andare, bisogna trattare con Lotito che non vuole liberarlo a 0. Il timing sarà importante, da capire se si vuole trovare una situazione tutti assieme o se ci sarà l’ennesimo caso Luis Alberto. Intanto lui ha detto sì al club del Qatar, adesso dipende tutto dalla Lazio, dalla trattativa tra i due club”.