Romano svela: “Lukaku ha sempre detto questa frase sul futuro. Inter ottimista”

Un interessante retroscena raccontato da Fabrizio Romano su Romelu Lukaku. L’esperto di calciomercato ha parlato così di Big Rom su Twitch: “Lukaku-Inter? Lavori in corso, procede la trattativa. L’Inter sperava di avere l’ok definitivo da qualche giorno, siamo ai dettagli finali. L’Inter offre 7 più bonus, il Chelsea ne chiede 10 più bonus, si sta parlando dei bonus finali appunto. L’Inter è ottimista e positiva per chiudere l’operazione nel prossimi giorni. Lukaku è sempre stato disposto a tutto per tornare, lui ha sempre detto questa frase: “O rimango qui (al Chelsea, ndr) o vado all’Inter. Non c’erano altre possibilità dunque visto il rapporto tra Tuchel e Lukaku ecco”, le sue parole.