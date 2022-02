Romano: “Lukaku? Inter ha idee diverse per l’attacco”. E svela il nome in pole

L'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sull’ipotesi di un ritorno di Romelu Lukaku all’Inter

A The Here We Go Podcast (ITA), l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sull’ipotesi di un ritorno di Romelu Lukaku all’Inter: “Il Chelsea ha speso 115 milioni e non può prestare il giocatore, bisognerebbe trovare una strada diversa. Ci sono anche squadre straniere interessate, non solo Inter e Chelsea. E l’Inter soprattutto ha idee diverse per l’attacco, sta lavorando su Scamacca da tempo”. È questo al momento il nome in pole per i nerazzurri.