Romano: “Milan-Fonseca, c’è accordo totale: cifre e durata del contratto”

Sarà Paulo Fonseca il sostituto di Stefano Pioli sulla panchina del Milan, salvo clamorose sorprese. Ecco le novità di Fabrizio Romano sulla situazione: “L’accordo tra Fonseca e il Milan c’è su tutto, 100% è solo quando ci sono le firme. Da quando è crollata l’opzione Lopetegui, Fonseca è sempre stato il preferito. A me risulta un accordo totale, a 2 anni più opzione. 2,5 milioni di euro le cifre iniziali, in caso di terzo anno lo stipendio andrà oltre i 3 milioni. Queste sono le basi dell’accordo, si attendono le firme sui contratti. Mi aspetto Fonseca al Milan molto presto. Poi mi aspetto sviluppi sul terzino destro, Tiago Santos piace tantissimo, Emerson Royal resta in lista”, ha detto in collegamento sul canale Twitch di SOS Fanta.