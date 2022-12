Romano: “Nuova idea di mercato per Inter e Juve dalla Bundes: si libera a 0”

“Dico una mia idea, non è una notizia. Il Dortmund cerca un nuovo terzino che potrebbe essere Bensebaini e si libera Guerreiro a 0 a giugno: secondo me può essere un giocatore da Italia. Una bella opportunità, ci pensavo, per Inter e Juventus che cercano a sinistra per esempio”, le sue dichiarazioni al canale di SOS Fanta.