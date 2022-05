Romano: “Perisic-Chelsea, nessun accordo: priorità Inter. Ma è rimasto interdetto dopo…”

Si rincorrono i rumors sul futuro di Ivan Perisic, in scadenza con l’Inter al termine della stagione. Ecco le novità di Fabrizio Romano

“Voglio chiarire subito una cosa: Ljubičić non è l’agente di Perisic. Questo è importante nei vari tasselli della storia. Qual è la verità attorno a Perisic? Ivan ha dato la sua priorità all’Inter da mesi, non adesso, da novembre/dicembre. I suoi agenti hanno incontrato l’Inter più volte, tra le parti c’è sempre stata questa volontà di andare avanti insieme. Il punto è il contatto di pochi giorni fa, le discussioni sul contratto. Le richieste sono ambiziose, questo è vero, ma è importante capire l’offerta dell’Inter: c’è una grossa differenza. L’Inter, da ciò che mi risulta, nell’ultimo contatto ha fatto una proposta al ribasso. Questo ha lasciato interdetto il giocatore, da qui la dichiarazione del post-partita. Si è un po’ raffreddata la situazione, ma non è finita. Ci saranno nuovi contatti tra le parti. Il Chelsea lo vuole da gennaio, ma oggi non c’è nessun accordo. Altre squadre? Da Inghilterra e Germania ci sono interessamenti, ma lui in Bundesliga non vuole tornare. L’Inter dovrà fare uno sforzo se vuole tenere Perisic”, le sue parole a The Here We Go Podcast (ITA).