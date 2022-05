Romano: “Perisic? La verità tra Inter, Juve e Chelsea. So che in questi giorni…”

La verità su Ivan Perisic. L’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del croato

La verità su Ivan Perisic. A The Here We Go Podcast (ITA), l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del croato: “Non ho conferme di accordi. Né con la Juventus né con l’Inter né con il Chelsea, con nessuno. I suoi agenti parlano con diversi club come normale sia per un parametro zero. L’offerta attuale dell’Inter non è ancora sufficiente, è ancora sul tavolo però. La Juve si è informata, ma non ha un accordo col giocatore. In questi giorni e in queste ore ci saranno nuovi contatti”.