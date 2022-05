Romano: “Pinamonti, richieste in Italia e all’estero: la sensazione è che l’Inter…”

Fabrizio Romano fa chiarezza sul futuro di Andrea Pinamonti. L'esperto di mercato ha parlato così dell'attaccante, in prestito all'Empoli

Fabrizio Romano fa chiarezza sul futuro di Andrea Pinamonti. L'esperto di calciomercato internazionale ha parlato così dell'attaccante, ora in prestito all'Empoli: "Pinamonti? L’Inter sta valutando diversi approcci, ci sono vari interessi. È richiesto da tanti club, in Italia e all’estero, la sensazione è che possa essere uno dei sacrificabili dell’Inter”, le sue parole a The Here We Go Podcast (ITA).