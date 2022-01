Romano: “Inter, rinnovo Brozovic? Da settimane dico questa cosa e la confermo”

Manca ancora la firma sul rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic con l'Inter. Ecco le ultimissime sul suo futuro

Mancano solo la firma e l’ufficialità. L’Inter e Marcelo Brozovic sono ormai agli ultimissimi dettagli per il rinnovo di contratto, è tutto praticamente definito tra le parti. La conferma arriva anche da Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale: “Rinnovo Brozovic? Presto il contratto sarà completato, l’Inter è molto, molto ottimista. Lo diciamo da settimane, ma la situazione è questa e lo posso confermare”, le sue parole a The Here We Go Podcast (ITA).