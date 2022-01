Romano: “Inter-Brozovic, mancano solo alcuni dettagli per il rinnovo”

È sempre più vicino il rinnovo di contratto di Brozovic in casa Inter: ecco gli aggiornamenti di Fabrizio Romano

La firma è vicina. L’Inter e Marcelo Brozovic sono a un passo dall’accordo per il rinnovo di contratto. Così Fabrizio Romano ha aggiornato sulla trattativa: “L’Inter insisterà ancora per il rinnovo di Marcelo Brozovic. Qualcuno diceva annuncio subito dopo la Supercoppa, invece no: mancano ancora dei dettagli. L’Inter è comunque sull’ottima strada”, le sue parole a The Here We Go Podcast (ITA).