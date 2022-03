Romano: “Scamacca-Inter? Ecco i due gioielli del Sassuolo più vicini all’addio”

L'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così di Gianluca Scamacca anche in chiave Inter

In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, l'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così di Gianluca Scamacca anche in chiave Inter: “Scamacca all’Inter non sarebbe subito un titolare intoccabile, nel passaggio in una big c’è un naturale periodo di ambientamento ecco. Gianluca credo proprio che andrà via dal Sassuolo, Raspadori invece non sono sicuro, nonostante i numerosi interessi, con la Juve che è sicuramente interessata. Scamacca e Berardi sono i più vicini alla partenza dai neroverdi: il club non è solito vendere più di due dei suoi gioielli".