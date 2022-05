Romano: “Perisic-Inter, nuovo incontro fissato. Ecco le sensazioni sul futuro”

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato così del futuro di Ivan Perisic, in scadenza con l’Inter

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato così del futuro di Ivan Perisic, in scadenza con l’Inter: “Perisic? Se ne parlerà a maggio inoltrato, ci sarà un altro incontro. Le sensazioni restano sempre le stesse: in Bundesliga lui non ci andrà più. Perisic ha sempre dato priorità all’Inter, è un discorso economico, la volontà di entrambi è continuare insieme”, le sue dichiarazioni a The Here We Go Podcast (ITA).