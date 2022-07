Romano: “Skriniar, PSG fermo a quest’offerta da giugno. L’Inter ora vuole…”

A The Here We Go Podcast (ITA), l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Milan Skriniar

A The Here We Go Podcast (ITA), l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Milan Skriniar: “Dipenderà dalla situazione col PSG. Se arriverà una cifra veramente molto alta, per non dire folle, oltre 70 milioni, va tenuto tutto aperto. Allo stesso tempo oggi la volontà dell’Inter è di tenere Skriniar e di trattare il rinnovo che va concretizzato. Non è a 65 ora il PSG, a me non risulta. Il PSG dice che l’offerta fissa oggi è di 50 milioni di euro. A 70 magari si potrà trattare, dal 12 giugno la situazione è così”, le sue parole.