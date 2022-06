Romano: “Skriniar? Distanza enorme col PSG. Il Tottenham per Bastoni…”

In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, l'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Milan Skriniar: "Skriniar-PSG? L’Inter vuole 80 milioni, non meno. Il PSG è arrivato a 50, la distanza è enorme, manca tanto per dire che l’Inter sta vendendo Skriniar. Il discorso è in corso, se ne sta parlando, a oggi è la trattativa più concreta. Il Tottenham per Bastoni non ha mai fatto offerte concrete, era solo un interesse concreto. Qui si sta trattando invece".