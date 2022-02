Romano svela: “C’è la possibilità che questo titolare lasci l’Inter in estate”

L'esperto di calciomercato internazionale ha parlato così di un possibile addio in estate nell'Inter di Inzaghi

In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato così del possibile addio di Stefan de Vrij in casa Inter: “C’è la possibilità che de Vrij lasci l’Inter in estate. È in scadenza nel 2023 e ancora non ha rinnovato il contratto, il club nerazzurro sta andando fortissimo su Bremer per giugno”, le sue dichiarazioni sul difensore centrale dell’Inter, titolare nella formazione di Simone Inzaghi.