Romano: “Alvarez? La cifra chiesta dal River. Non credo che l’Inter per lui…”

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, a The Here We Go Podcast (ITA) ha svelato la verità sul futuro di Julian Alvarez: “Il River Plate vuole 25 milioni. Non credo l’Inter lo ritenga pronto subito e nemmeno che abbia pronti quei soldi per Alvarez. Il Milan lo ha seguito a lungo, ma non ha pronte offerte. Lo United lo ha mandato a seguire, ma nulla di imminente anche qui”, le sue parole.