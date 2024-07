Fabrizio Romano fa chiarezza sul futuro di Joshua Zirkzee, che "al 99,9% andrà via da Bologna": ecco le ultimissime

Fabrizio Romano fa chiarezza sul futuro di Joshua Zirkzee , che "al 99,9% andrà via da Bologna", ha detto il dirigente rossoblù Giovanni Sartori. Ecco gli aggiornamenti sull'olandese, accostato anche all'Inter nelle scorse settimane:

"Il Manchester United sa tutto sull'affare Zirkzee: è potenzialmente pronto, deve solo decidere se procedere o meno. Se dunque volessero attivare la clausola rescissoria dell'attaccante, l'affare sarebbe molto semplice per loro. Il Milan non vuole pagare le commissioni chieste dal suo agente, come noto", ha spiegato Romano live su playback.