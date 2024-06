Di Canio: “Zirkzee meraviglioso, ma in una big non ti puoi permettere di…”

L'ex giocatore Paolo Di Canio ha parlato anche di Joshua Zirkzee in un'intervista a Il Resto del Carlino: "Zirkzee è un giocatore meraviglioso, di un’eleganza che mi estasia. Però si piace troppo. In casa con l’Udinese, col Bologna in dieci, lui sulla trequarti deve far rifiatare la squadra. E invece cosa fa? Suola, tacco e perde 2-3 palloni rischiosi. Nella grande squadra non puoi permettertelo". L'attaccante olandese, primo obiettivo del Milan, è stato accostato anche all'Inter nelle scorse settimane.