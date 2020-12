Rovella alla Juventus, Pedullà: “Rinforzo per il futuro. Inter già interessata nel 2017 ma poi…”

“Sarà lui, sicuramente, il prossimo rinforzo della Juventus in vista del futuro. Nicolò Rovella, classe 2001″. Apre così l’articolo di Alfredo Pedullà in merito al futuro del centrocampista attualmente in forza al Genoa. Il talento di Segrate è stato anche accostato all’Inter che, come racconta l’esperto di mercato, è stata anche vicina al giocatore negli anni passati. “La grande occasione arriva nell’estate del 2017. Nonostante gli interessi di Milan e Inter, è il Genoa ad assicurarselo e il giovane Nicolò ne approfitta immediatamente: conquista subito il Torneo Internazionale Carlin’s Boys e si guadagna il titolo di miglior giocatore dei rossoblù”, spiega Pedullà che conferma come la Juventus sia in pole su tutte le altre, anche se il giocatore è destinato a restare a Genova almeno fino a giugno.