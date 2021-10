Sabatini: “Inter, non sono esclusi rinforzi a gennaio. Due nomi per i nerazzurri”

Le considerazioni del giornalista a proposito dei possibili movimenti dei nerazzurri nella prossima finestra di mercato

Zhang dovrà annunciare il passivo nel prossimo Cda e potrebbe anche arrivare una schiarita sulla condizione del gruppo Suning in Cina. Vedremo come si evolverà la situazione che va ad impattare inevitabilmente sull'Inter, anche se i nerazzurri con l'abilità di Marotta e Ausilio non escludono di tornare sul mercato a gennaio e il nome che torna di moda è quello di Nandez. Attenzione anche a Bereszynski, di cui si parla negli ultimi giorni".