Sabato: “Inter, riprenderei immediatamente Lukaku. Ginter e Digne molto forti, Villar…”

Le dichiarazione dell'ex calciatore dell'Inter sulla situazione di Romelu Lukaku e i nomi accostati all'Inter di Inzaghi

Alessandro De Felice

L'ex calciatore dell'Inter, Antonio Sabato, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb in cui ha parlato del caso Lukaku e del possibile ritorno all'Inter:

"Significa che all'Inter è stato bene e a me hanno fatto piacere. Ha dato molto alla squadra e per me quella di andar via è stata una scelta legata anche al fatto che il club doveva realizzare a livello economico".

Lei dunque lo riprenderebbe? Tanti tifosi non vedrebbero di buon occhio un suo ritorno perchè in fondo se ne è andato via nel momento in cui si è parlato di crisi per l'Inter...

"Non condivido questa posizione, la società doveva realizzare e gli unici due con cui far cassa erano lui e Hakimi. L'Inter ha sistemato il bilancio ed è ripartita. Che colpa gli si può dare? Dovevamo vendere 6-7 giocatori? E allora non saremmo in questa situazione di classifica. Io lo riprenderei immediatamente anche se dal punto di vista economico mi pare molto dura".

Che pensa dei possibili acquisti nerazzurri a gennaio, da Ginter a Digne a Villar?

"L'esterno sinistro è un ruolo importante perché non si sa se Perisic rinnova o no, Digne è forte e maturo, mentre Ginter è fortissimo ma come centrali l'Inter non è messa male. Villar? Buon giocatore, se fai uscire Vecino e Sensi può entrare".