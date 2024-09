Eddie Salcedo lascia l'Inter , questa volta a titolo definitivo. Come conferma la Gazzetta dello Sport, infatti, l'attaccante ha firmato un contratto con l'Ofi Creta, squadra greca di Serie A allenata in passato anche da Gattuso.

