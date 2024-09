"Taremi ha bisogno di segnare in Serie A, perché i gol per un attaccante sono come l’aria. Se mancano, non si respira bene e un tarlo rosicchia fiducia e autostima. Nessun dubbio sul fatto che l’iraniano sia un attaccante top, per tecnica, per fisicità e per capacità di legare il gioco tra fasce, trequarti e area. Una punta totale, abile a far salire la squadra e a creare spazi per i compagni. Fin qui si è visto poco in conclusione, ma ci sta, perché Taremi appartiene alla categoria degli attaccanti che antepongono la squadra a se stessi. Il gol arriverà, sarà meritato e forse non sarà banale. L’iraniano sa segnare reti bellissime", spiega Gazzetta.