Sky – Inter, Salcedo vicino al ritorno al Genoa: la formula dell’affare

In attesa di capire chi sarà il secondo colpo in entrata per l'attacco dell'Inter, la società nerazzurra è vicina a finalizzare una cessione

Matteo Pifferi

In attesa di capire chi sarà il secondo colpo in entrata per l'attacco dell'Inter, la società nerazzurra è vicina a finalizzare una cessione: Eddie Salcedo, infatti, è ad un passo dal ritorno al Genoa che punta al doppio colpo con Maksimovic. "Dopo il reparto arretrato si lavora anche sull'attacco: c'è fiducia per il ritorno di Eddie Salcedo in rossoblù", scrive Gianluca Di Marzio che conferma la formula del prestito.