È ancora incompleto il reparto offensivo del Verona. Il club è alla ricerca di una punta e alla corte di Juric potrebbe tornare Eddie Salcedo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i club sono già in contatto e se Conte decidesse di far partire il giovane, il Verona sarebbe in pole position per il talento.

(Gazzetta dello Sport)