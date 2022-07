Sanchez, assalto Flamengo: “Non parliamo di trattative in corso”. Dybala, Zhang disposto a…

Attraverso la doppia cessione ai brasiliani permetterebbe di risparmiare 20 milioni in ingaggi e stringere per Dybala

Gianni Pampinella

Il Flamengo torna alla carica per Alexis Sanchez. Dopo il primo no del cileno, il club brasiliano non ha rinunciato all'idea di portare in Brasile anche il Niño dopo aver chiuso per Vidal. Un alleato in più per l'Inter che attraverso la doppia cessione ai brasiliani permetterebbe di risparmiare 20 milioni in ingaggi e stringere per Dybala. "La posizione di Sanchez non è cambiata di una virgola nelle ultime 48 ore nonostante il malumore manifestato anche dai tifosi sul web per la sua resistenza a togliere le tende", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"L’ultimo “no” in ordine di tempo è stato quello al Flamengo, fattosi sotto proprio mentre chiudeva l’accordo con Vidal. La differenza è che i brasiliani non si sono affatto arresi di fronte al primo rifiuto. A confermare come la trattativa sia ancora in piedi è stato il vicepresidente del Flamengo, Marcos Braz, dribblando le domande sul cileno in modo sibillino. "Sanchez? Dico solo che non sono abituato a parlare delle trattative in corso per evitare interferenze, quindi non posso dire nulla. Vedremo”, parola di Braz". Il Flamengo farà firmare a Vidal un contratto fino a dicembre 2023 a 3,5 milioni di dollari all’anno. Il club sarebbe disposto a riservare un trattamento simile anche a Sanchez. "Il Flamengo però ha fretta, vuole chiudere il mercato entro dieci giorni e nelle prossime ore è attesa una risposta definitiva del cileno".

Dybala

Liberarsi di due ingaggi pesanti avrebbe un duplice impatto: riduzione del monte ingaggi e... Dybala. "La voglia di Joya resta tanta in viale della Liberazione. L’argentino non è solo un pallino di Marotta, ma anche del presidente Zhang, che per lui è disposto anche a fare uno sforzo".

"Ma a patto che sia sostenibile. Ecco perché, una volta salutato Sanchez, partirebbero immediatamente le conversazioni con Dzeko e Correa per capire la disponibilità a partire. I nerazzurri preferirebbero salutare il bosniaco, complice l’arrivo di un profilo simile per caratteristiche come Lukaku, ma ogni ipotesi sarebbe valida pur di provare a portare la Joya in nerazzurro. Il che vorrebbe dire anche essere disposti a rinunciare a Correa, impresa forse ancor più complicata a causa dell’elevato investimento realizzato solo pochi mesi fa per prelevarlo dalla Lazio".

(Gazzetta dello Sport)