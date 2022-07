Sanchez, giorni caldi: agente atteso a Milano. “Buonuscita? Ecco quanto costerà all’Inter”

Giorni caldi per il futuro di Alexis Sanchez, ormai in uscita dall'Inter. Fernando Felicevich, agente del cileno, è atteso a Milano per incontrare i dirigenti nerazzurri. Felicevich: "tra lunedì e martedì proseguirà i discorsi della buonuscita con l'Inter - cui il cileno costerà al club 7-8 milioni tra incentivo all’uscita e stipendi accantonati - e successivamente a Marsiglia, con l'Olympique molto interessato al suo assistito. Il club francese prima però deve effettuare una cessione in attacco", spiega Sport Mediaset.