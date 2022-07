SI – Sanchez, cambiano condizioni buonuscita: Inter attende risposta in 48 ore

L’Inter cambia le condizioni per la buonuscita di Alexis Sanchez. La società nerazzurra vuole salutare nel minor tempo possibile il cileno e in tal senso arriva un’importante novità da Alfredo Pedullà. “Sanchez? Aspettano una risposta in 48 ore per capire se accetterà la proposta dal 50 al 65% sulla buonuscita per farlo decidere liberamente sul futuro”, ha detto in diretta a Sportitalia.