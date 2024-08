Dopo l'Inter, avventura terminata a giugno, il cileno farà ritorno nell'Udinese, dove ha già militato. Trattativa in dirittura d'arrivo

