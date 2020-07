TS – Inter-United, incontro per Sanchez: due motivi dietro il no del Manchester. L’ultima idea…

Un incontro per provare a sbloccare la situazione Sanchez e trovare un accordo. Nella serata di giovedì è andato in scena un summit tra l’Inter e un emissario del Manchester United per l’attaccante cileno, ma senza risvolti positivi.

Come riferisce Tuttosport, i ‘Red Devils‘ non vogliono prolungare il prestito di Sanchez per due motivi: una agonistica, visto che lo United giocherà in Europa League proprio come l’Inter e potrebbe ritrovarsi un giocatore di sua proprietà come avversario, e l’altra economica, per l’ingaggio di agosto e perché vorrebbe cedere l’attaccante a titolo definitivo.

Lo United valuta Sanchez 20 milioni: l’ultima idea è quella di un possibile scambio con Ivan Perisic, di ritorno in nerazzurro dopo il prestito al Bayern Monaco.