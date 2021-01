CorSera – Dzeko-Sanchez e il nodo degli stipendi. Ecco la richiesta dell’Inter alla Roma

Si profila un clamoroso scambio sull’asse Milano-Roma. In queste ore Inter e club giallorosso sono al lavoro per lo scambio Dzeko-Sanchez. Come riporta il Corriere della Sera, il club nerazzurro sarebbe felicissimo di prendere il bosniaco che a livello tecnico piace a tutti, soprattutto a Conte. Il quotidiano sottolinea che c’è un problema, non di poco conto, a bloccare la trattativa.

“Il cileno guadagna 7 milioni netti l’anno, mentre Dzeko è a 7,5. Paradossalmente però Sanchez costa meno, perché è un «impatriato» e beneficia del decreto Crescita. In sostanza all’Inter l’ingaggio lordo di Sanchez costa circa 2,5 milioni in meno di quel che paga la Roma per Dzeko. Anche uno scambio di prestiti fino a fine stagione non risolverebbe la situazione. Per questo i nerazzurri chiedono che la Roma copra tutta o almeno buona parte della differenza“.

(Corriere della Sera)