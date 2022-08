Sky – Inter, addio Sanchez: firma col Marsiglia attesa per il fine settimana

Come vi abbiamo documentato , Alexis Sanchez ha appena firmato la risoluzione di contratto con l'Inter, ponendo la parola fine sulla sua avventura in nerazzurro. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, il giocatore è ormai pronto a iniziare la sua nuova avventura all'Olympique Marsiglia.

La firma, per un discorso legato al decreto crescita in Francia, non potrà avvenire prima della fine della settimana. Si tratta, però, di semplici questioni burocratiche. Non restano più dubbi: l'avventura di Sanchez all'Inter è finita, lo attende il Marsiglia.