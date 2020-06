Stampa Uk – Sanchez, Solskjaer fa intendere che avrà una chance. Ma in realtà…

Alexis Sanchez finirà la stagione che sta per ripartire con l’Inter, poi tornerà allo United. In Inghilterra sono convinti, nonostante Ausilio lo abbia incitato dicendogli pubblicamente che ha ancora chance di rimanere, che non verrà riscattato. I media inglesi scrivono che Solskjaer ha lasciato intendere che potrebbe offrire al 31enne un’altra possibilità per dimostrare il suo valore allo United.

Ma il sito The Athletic sostiene che invece il cileno non sarà reintegrato dal manager dei Red Devils e si allenerà a parte, rispetto alla prima squadra, fino a quando per lui non sarà trovata una nuova sistemazione. E ad incidere su questa decisione non sarebbe solo il fatto che non sia riuscito ad imporsi a Manchester, ma dipende anche dal suo stipendio.

(Fonte: The Athletic – Express)