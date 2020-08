Sanchez, la Gazzetta conferma il colpo Inter: “Contratto pronto a queste cifre. E lo United…”

L’Inter batte un colpo e chiude per Alexis Sanchez. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa per il cileno è alle battute finali e l’entourage del giocatore è al lavoro per risolvere il contratto con il Manchester United. L’Inter non corrisponderà alcun indennizzo ai Red Devils che tuttavia si libereranno di un ingaggio molto oneroso che alleggerisce le casse del club inglese. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha pronto un triennale da 7 mln di euro netti a stagione, bonus inclusi, per Sanchez.