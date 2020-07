Sanchez, l’Inter lavora per averlo anche in Europa. E spunta l’ipotesi tutta nuova

Alexis Sanchez, ad oggi, sarà nerazzurro solo fino al 5 di agosto. Ma l’Inter non molla e lavora per averlo fino alla fine dell’Europa League e, chissà, anche il prossimo anno. Lo spiega Gianluca Di Marzio, che illustra l’ultima nuova idea del club di viale della Liberazione: “L’ultima idea è quella di prolungare il prestito con l’inserimento di una possibile penale da pagare in caso di sfida in finale contro lo United. L’Inter è dall’altro lato del tabellone, possono affrontare i Red Devils solo all’ultimo atto. E per garantirsi Sanchez sarebbero disposti a pagare, eventualmente, qualcosa in più. Ci stanno provando, prendendo tempo per un possibile acquisto a titolo definitivo”.