Sanchez-Marsiglia? Sì a due condizioni. “Risoluzione? L’Inter dovrà pagare…”

L'Inter continua a lavorare e trattare con Felicevich per trovare un accordo per interrompere il contratto di Alexis Sanchez. L'Inter spinge per la rescissione - Sanchez andrebbe a guadagnare 8,5 mln netti con Decreto Crescita - ma anche l'agente è al lavoro per trovare una nuova sistemazione.

Al momento, l'opzione più calda resta il Marsiglia. "Il club francese ha confermato l'interesse per il cileno, ma prima di poter presentare un'offerta al giocatore dovrà liberare spazio in attacco dove fra Bakambù, Milik, Dieng e Luis Suarez sono in troppi e almeno un paio dovranno dire addio", spiega calciomercato.com. Oltre a liberare spazio nell'attacco marsigliese, per vedere Sanchez al Marsiglia è necessaria un'altra condizione: che il cileno ottenga la risoluzione del contratto con l'Inter. I nerazzurri hanno offerto 4 mln - rifiutati - ma "serviranno almeno 7 milioni perché in ballo ci sono anche degli arretrati sugli stipendi posticipati per la gestione dell'annata fermata per il covid", chiosa il portale.