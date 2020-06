Sanchez e Moses, problemi per l’Inter. TS: “Ancora nessun accordo: da qui al 30 giugno…”

“Una settimana di serrate trattativa sull’asse Milano-Londra/Manchester, per cercare di trovare un’intesa per il prolungamento dei prestiti di Moses e Sanchez”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito alla questione prestiti di Sanchez e Moses. Per i due giocatori, infatti, l’Inter ha un accordo con United e Chelsea fino al 30 giugno e rimane a disposizione meno di una settimana per ottenere l’ok della proroga fino al termine della stagione.

ACCORDO NON SEMPLICE – Come ribadisce il quotidiano, l’accordo non sarà semplice da raggiungere, specialmente considerando l’alto ingaggio del cileno. L’Inter, infatti, ha pagato solo una parte (5 mln) dello stipendio quest’anno, mentre il resto è a carico dello United. “Il nodo, ora, è capire come dividersi la fetta dal primo luglio al 31 agosto (i Red Devils potrebbero essere anche avversari dei nerazzurri in Europa League). Meno “caro” Moses, ma il problema rimane”, commenta Tuttosport.