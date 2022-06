Inter, Sanchez è una questione spinosa in uscita: “Via da Milano solo se…”

L’Inter ha difficoltà a cedere Sanchez. Non rientra nei piani del club e di Inzaghi per la nuova stagione, ma l’addio è tutt’altro che vicino

L’Inter ha difficoltà a cedere Alexis Sanchez. Il cileno non rientra nei piani della società e di Simone Inzaghi per la nuova stagione, ma l’addio è tutt’altro che vicino. Ne parla così Calciomercato.com: “Un'altra questione spinosa, in casa Inter, è rappresentata da Alexis Sanchez. Il nazionale cileno, in nerazzurro, percepisce un ingaggio di 7,5 milioni di euro a stagione. Di conseguenza, senza la chiamata di un club di spessore in Europa o una società che gli dia lo stesso ingaggio, Sanchez non ha intenzione di lasciare Milano”, si legge.