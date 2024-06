Fra una settimana scadrà il contratto di Alexis Sanchez con l'Inter e tutto lascia pensare che l'attaccante cileno dirà addio ai nerazzurri, per la seconda volta. Fra le tante opzioni per il suo futuro, quella di un ritorno all'Udinese, secondo Libero, è fra le più concrete:

"Il cileno è praticamente arrivato alla fine della sua seconda esperienza con l’Inter e si sta guardando attorno: pare che non gli dispiaccia Udine come destinazione, ma ovviamente dovrà essere disposto ad abbassare di molto le pretese economiche per tornare a giocare per la famiglia Pozzo".