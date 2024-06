La contropartita offerta dall'Inter ora interessa anche al Venezia. Per il portiere il club nerazzurro proverà a offrire altri giocatori

Sembrava ormai tutto definito e invece l'affare con il Genoa per Martinez ora non è del tutto concluso. La contropartita trovata dall'Inter, Oristanio , tratta col Venezia e ora il club nerazzurro deve trovare un altro giocatore da mettere sul piatto.

"Il caso Calhanoglu rischia di cambiare l’agenda del mercato nerazzurro. Ma in attesa di capirne l’evoluzione, l’Inter porta avanti tutte le altre situazioni aperte. L’affare Martinez, ad esempio: il club di viale della Liberazione si è preso una pausa di riflessione sul portiere del Genoa. La trattativa era praticamente chiusa, sulla base di 10 milioni cash e il cartellino di Oristanio. Il punto è che sul trequartista si è inserito il Venezia, trovando la sponda dello stesso giocatore. E a questo punto in settimana ci sarà un nuovo vertice con il Genoa per capire se i rossoblu sono interessati anche ad altre contropartite tecniche: ai rossoblu il d.s. Ausilio aveva proposto anche i nomi di Zanotti, Satriano e Pio Esposito", sottolinea La Gazzetta dello Sport.