Inter, Sanchez in scambio alla Roma? Andrebbe di corsa: “Alexis è deluso da…”

Non si placano, anzi si intensificano le voci sul possibile scambio Inter-Roma che coinvolgerebbe Alexis Sanchez ed Edin Dzeko. E se il bosniaco direbbe sì senza problemi alla causa nerazzurra, in molti si sono domandati cosa pensi il cileno di questa trattativa. La risposta la dà La Gazzetta dello Sport: “Sanchez sarebbe ben lieto di trasferirsi a Roma: all’Inter è una riserva, poco più che uno spacca-partite, ed è deluso dallo scarso uso. Il suo malumore, però, è imparagonabile rispetto a quello di Dzeko che ieri a Trigoria si è allenato ancora una volta a parte. E l’impressione è che lo spartito sarà questo fino a fine settimana, a meno che non vada in porto prima lo scambio. Se invece l’operazione dovesse saltare, probabilmente Dzeko non sarà neanche convocato per Roma-Verona”.