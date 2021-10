Sanchez stanco di stare in panchina. Lo scorso gennaio aveva chiesto la cessione, ora…

Il cileno vorrebbe giocare con maggiore continuità, a gennaio potrebbe trovare una nuova destinazione ma l'ingaggio alto è un problema

Un messaggio apparso su Instagram subito dopo il fischio finale di Sassuolo-Inter poi rimosso. Momento difficile per Alexis Sanchez che con quel messaggio ha fatto capire di essersi stancato di stare in panchina: "Puoi valere molto, ma se sei nel posto sbagliato non brillerai".