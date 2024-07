Sky – Sanchez, in piedi ipotesi OM. Ma resta alla finestra l’Udinese

L'ex attaccante nerazzurro potrebbe tornare in Francia o giocare ancora in Serie A

Alexis Sanchez può ancora giocare in Serie A dopo lo scudetto vinto con l'Inter. Da quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il cileno resta nel mirino dell'Udinese, la squadra che lo ha lanciato in Europa prima delle sue esperienze con Barcellona, Arsenal e United. L'ex nerazzurro non ha ancora deciso cosa sarà del suo futuro ma il club friulano lo aspetta.

Ma nel suo futuro potrebbe esserci un altro ritorno al passato. Quello all'Olympique Marsiglia. Il club francese lo aveva accolto dopo il primo addio all'Inter e in Francia ha giocato nella stagione 2022-2023 prima di trasferirsi per la seconda volta a Milano. Al momento però il club francese deve sbloccare uno slot da extracomunitario per poter tesserare l'attaccante cileno.